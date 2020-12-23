Yasemin Kay Allen: Bazı kıyafetleri asla giymem

Güzel oyuncu Yasemin Allen, hayatında hiç oduncu gömleği giymediği için kendisiyle gurur duyuyor.

Annesi Suna Yıldızoğlu’nun izinden giderek kariyerini oyunculukta ilerleten Yasemin Kay Allen, Alem dergisinin bu ayki kapağında yer aldı. Samimi açıklamalarda bulunan Allen, hayatını ve kendini anlattı.

"MERAKLI BİR İNSANIM"

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen kendisinden bahsederken "Meraklı bir insanım. İnsanlığı, sanatı, geleceği merak ediyorum. Fazla hayalperestliğin gazabına uğradığımı da söyleyebilirim, felaket senaryoları içine kaptırabiliyorum kendimi. En mutlu olduğum zaman ise arkadaşlarımı güldürdüğüm anlar." dedi.

"İLK AŞKIM"

Hiç unutamadığı projesinin Özcan Deniz ile başrol oynadığı “Su ve Ateş" filminin olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "ilk sinema filmim ve ilk aşkım diyebilirim. Orada oynadığım karakter Yağmur’u aklıma getirdiğim zaman içime bir huzur doğuyor." diye açıkladı.

"İNGİLTERE'YE DAHA DÖNMEM"

Londra’dan İstanbul’a dönen oyuncu Allen, "Pandemi olmasaydı da dönmeyi düşünüyordum. Kafam farklı bir şekilde çalışmaya başladı. Anksiyete kaynağı olan bazı gelişmelerin aslında ne kadar yakın olduğunu gördüm. Dünya çok hızlı evriliyor ve artık ayakta durmak, yetişebilmek için farklı adımlar atılması gerektiğini fark ettim." dedi.

"ASLA GİYMEM"

Başarılı oyuncu hayatında yer vermediği kıyafetlerle ilgili "Puantiyeli hiçbir şeyim olmadı bugüne kadar ve olmayacak. Hayatımda hiç oduncu gömleği giymemiş olmakla da gurur duyuyorum adeta." dedi.