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    Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik bakım kremi önerdi

    Oyunculuğu bırakarak sosyal medya fenomenliği yapmaya başlayan Yasemin Özilhan, takipçilerine 45 bin TL değerindeki bakım kremini önerdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 09:41
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    Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik bakım kremi önerdi

    Rol aldığı doktorlar dizisiyle ünlenen Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek iki çocuk dünyaya getirdi. Geçtiğimiz aylarda kilosu 760 TL olan pikan cevizini kullanarak bir atıştırmalık yapan Özilhan, bu sefer de önerdiği bakım kremiyle gündeme geldi.

    45 BİN TL'LİK KREM ÖNERDİ

    Ünlü isim, önceki gün de Instagram hesabından cilt bakımı için kullandığı kremleri önerdi. Özilhan'ın önerdiği bakım ürünün fiyatının 45 bin TL olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

    KİLOSU 760 TL OLAN CEVİZİ ÖNERMİŞTİ

    Sağlık beslenmeye özen gösteren Yasemin Özilhan, geçtiğimiz ay da mutfağa girerek pikan ceviziyle atıştırmalık tarifi vermişti. Kilosu 760 TL olan cevizle atıştırmalık yapan Özilhan'ın görenler ise "Bu hayatı Yasemin Özilhan yaşıyor" yorumunu yapmıştı.

    Yasemin Özilhan 45 bin TL lik bakım kremi önerdi #1

    Yasemin Özilhan 45 bin TL lik bakım kremi önerdi #2

    Yasemin Özilhan 45 bin TL lik bakım kremi önerdi #3

    Yasemin Özilhan 45 bin TL lik bakım kremi önerdi #4


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