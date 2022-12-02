Yasemin Özilhan olimpiyata hazırlanan sporcular gibi antrenman yapıyor.

"Harcamalarımı kıstım, arada pazara gidiyorum, lüks markaların da indirim günlerini kovalıyorum" açıklamasıyla çok konuşulan sosyetenin en ünlü kadınlarından Yasemin Özilhan, spor salonunda saatlerce ter döküyor.

Spora ara vermiyor

İş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp spora ağırlık veren eski model ve oyuncu Yasemin Özilhan, yaptığı antrenmanları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yasemin Özilhan, ağır antrenman yapıyor ViDEO

Haftada 4 gün

Yaz-kış, yağmur-çamur dinlemeden antrenman yapıyor. Hem de haftanın 4 günü. Olimpiyata hazırlanan sporcular gibi yorulmak bilmeyen Yasemin önceki gün spor salonunda yine saatlerce ter döktü. Yasemin Özilhan, en zor hareketleri bile yapıyor.