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- Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'dan şampiyonluk kutlaması
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'dan şampiyonluk kutlaması
Yasemin Özilhan, Barcelona’yla şampiyonluk mücadelesi eden Anadolu Efes Basketbol Takımı’nı izlemeye Almanya’ya gitti.
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 09:31
- Güncelleme : 01.06.2021 - 09:59
Euroleague Dörtlü Finali’nde Anadolu Efes, şampiyon oldu. Köln’de düzenlenen finalin şampiyonluk maçında Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes, Barcelona’yı 86-81 yenerek THY Euroleague’de birinciliği elde etti.
MAÇ İÇİN ALMANYA'YA GİTTİLER
Yasemin Özilhan da müsabakayı izlemek için eşi İzzet Özilhan’la birlikte Almanya’ya gitti. Şampiyonluğu tribünde kutlayan Özilhan, o anları sosyal medyada paylaştı.
Maçın ardından Özilhan, Anadolu Efes ekibiyle birlikte yapılan kutlamalara da katıldı.