Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'dan şampiyonluk kutlaması

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'dan şampiyonluk kutlaması

Yasemin Özilhan, Barcelona’yla şampiyonluk mücadelesi eden Anadolu Efes Basketbol Takımı’nı izlemeye Almanya’ya gitti.

Euroleague Dörtlü Finali’nde Anadolu Efes, şampiyon oldu. Köln’de düzenlenen finalin şampiyonluk maçında Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, Barcelona’yı 86-81 yenerek THY Euroleague’de birinciliği elde etti.

MAÇ İÇİN ALMANYA'YA GİTTİLER

Yasemin Özilhan da müsabakayı izlemek için eşi İzzet Özilhan’la birlikte Almanya’ya gitti. Şampiyonluğu tribünde kutlayan Özilhan, o anları sosyal medyada paylaştı.

Maçın ardından Özilhan, Anadolu Efes ekibiyle birlikte yapılan kutlamalara da katıldı.