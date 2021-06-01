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    Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'dan şampiyonluk kutlaması

    Yasemin Özilhan, Barcelona’yla şampiyonluk mücadelesi eden Anadolu Efes Basketbol Takımı’nı izlemeye Almanya’ya gitti.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 09:59
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    Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'dan şampiyonluk kutlaması

    Euroleague Dörtlü Finali’nde Anadolu Efes, şampiyon oldu. Köln’de düzenlenen finalin şampiyonluk maçında Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geldi.

    Anadolu Efes, Barcelona’yı 86-81 yenerek THY Euroleague’de birinciliği elde etti.

    MAÇ İÇİN ALMANYA'YA GİTTİLER

    Yasemin Özilhan da müsabakayı izlemek için eşi İzzet Özilhan’la birlikte Almanya’ya gitti. Şampiyonluğu tribünde kutlayan Özilhan, o anları sosyal medyada paylaştı.

    Maçın ardından Özilhan, Anadolu Efes ekibiyle birlikte yapılan kutlamalara da katıldı.

    Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan dan şampiyonluk kutlaması #1Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan dan şampiyonluk kutlaması #2Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan dan şampiyonluk kutlaması #3

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