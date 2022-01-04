Yasemin Özilhan, kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle tarif verdi

Yasemin Özilhan, kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle tarif verdi

Doktorlar dizisindeki rolüyle ünlenen Yasemin Özilhan'ın, sosyal medya hesabından pikan cevizi kullanarak verdiği tarif tepki çekti.

İş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında hayatını birleştiren ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Yasemin Özilhan, oyunculuk mesleğine ara verip, sosyeteye hızlı bir giriş yapmıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarına ağırlık veren sosyetenin güzel ismi, takipçilerine verdiği tarifle çok konuşuldu.

KİLOSU 760 TL

Sağlıklı yaşamaya önem veren Yasemin Özilhan, bu sefer mutfağa girdi ve pikan cevizi kullanarak atıştırmalık tarifi verdi.

ATIŞTIRMALIK TARİFİNE TEPKİ

Pikan cevizini araştıran takipçileri, 1 kilosunun 760 TL olduğunu görünce tepki gösterdi. Çok eleştirilen Özilhan, çok sayıda yorum aldı.