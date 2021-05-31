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- Yasemin Özilhan, kürek çekti
Yasemin Özilhan, kürek çekti
Cemiyet dünyasının gözde isimleri arasında yer alan Yasemin Özilhan, son olarak küçük kızı Ela'yla kanoya binerken objektiflere yansıdı.
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 09:05
- Güncelleme : 31.05.2021 - 09:25
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, evliliğinin ardından setlere veda etmişti. Yıllar sonra konuk oyuncu olarak ekranlara dönen Özilhan, şu sıralar tatilde.
Yıllar geçmesine rağmen formunu koruması nedeniyle dikkat çeken Özilhan, son olarak bikiniyle objektiflere yansıdı.
KIZIYLA KANOYA BİNDİ
Özilhan, küçük kızı Ela'yla beraber kanoya binip kürek çekti. Özilhan, kızıyla teknenin halatına tutunarak egzersiz de yaptı.