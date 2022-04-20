Petrol
108.46
1.13%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
607.722
1.43%
BTXN Coin
30.49
-1.51%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Yasemin Özilhan, Milano tarzı

    Yasemin Özilhan yine farklı tarzıyla sosyal medyanın gündemine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasemin Özilhan, Milano tarzı

    'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle ünlenen Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlendi.

    Evlenince oyunculuğu bırakan ve sosyeteye hızlı bir giriş yapan Özilhan, artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    Efes Pilsen taraftarı

    Efes Pilsen basketbol takımı taraftarı olan Özilhan, dün oynanan Efes Pilsen- Olimpia Milano maçını izlemek için Milano'ya gitti.

    Buradan paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu farklı tarzıyla yine beğeni topladı.

    Yasemin Özilhan, Milano tarzı #1

    Yasemin Özilhan, Milano tarzı #2

    Yasemin Özilhan, Milano tarzı #3

    Yasemin Özilhan, Milano tarzı #4


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirtli Halime Teyze ile görüştü
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirtli Halime Teyze ile görüştü

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geri sayım
    Gündem

    Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geri sayım

    Görüş Bildir