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Yasemin Özilhan, Milano tarzı
Yasemin Özilhan yine farklı tarzıyla sosyal medyanın gündemine düştü.
- Haber Merkezi
- 20.04.2022 - 10:05
- Güncelleme : 20.04.2022 - 10:34
'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle ünlenen Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlendi.
Evlenince oyunculuğu bırakan ve sosyeteye hızlı bir giriş yapan Özilhan, artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Efes Pilsen taraftarı
Efes Pilsen basketbol takımı taraftarı olan Özilhan, dün oynanan Efes Pilsen- Olimpia Milano maçını izlemek için Milano'ya gitti.
Buradan paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu farklı tarzıyla yine beğeni topladı.