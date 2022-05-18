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    Yasemin Özilhan, pahalılıktan şikayetçi

    Lüks hayatı ve pahalı kıyafetleri eleştirilen sosyetik güzel Yasemin Özilhan, "Peynir de pahalı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 14:04
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    Yasemin Özilhan, pahalılıktan şikayetçi

    Bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, dün bir giyim markasının lansmanına katıldı.

    Evlendikten sonra sosyeteye hızlı bir giriş yapan eski oyuncu, fiyat artışları, zamlar ve hayat pahalılığıyla ilgili konuştu.

    Özilhan, bir muhabirin "Giydiğiniz bazı kıyafetler çok pahalı ve eleştirilere neden oluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap verdi:

    "Hayat pahalı"

    "Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil ki. Artık her şey pahalı, peynir de pahalı süt de pahalı, özellikle kıyafetle ilgili bir şey değil. Hayat pahalı yani."

    Yüzüne 45 bin TL'lik krem sürüyor

    Geçtiğimiz aylarda yüzüne sürdüğü 45 bin TL'lik kremi sosyal medya hesabından yayınlayan Özilhan, tepki toplamıştı.

    Yasemin Özilhan, pahalılıktan şikayetçi #1

    Yasemin Özilhan, pahalılıktan şikayetçi #2

    Yasemin Özilhan, pahalılıktan şikayetçi #3


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