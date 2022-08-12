Yasemin Özilhan tatilde bile spor yapıyor

Yasemin Özilhan tatilde bile spor yapıyor

İki aydır Bodrum'da olan Yasemin Özilhan, sporunu hiç aksatmıyor.

Ekranlara yıllar önce veda etmesine rağmen hep gündemde olan eski oyuncu Yasemin Özilhan, yaz başından beri Bodrum'da tatil yapıyor.

Kilosunu koruyor

Özilhan, formunu korumak, 51 kiloyu aşmamak için güneş altında bile sporunu aksatmıyor.

En az 4 gün antrenman

Azimle kaslarını çalıştırıyor. Haftanın 4 günü antrenman yapıyor. Ayrıca bol bol yüzüyor, sık sık yürüyor.

Sosyetik güzel, akşam 19.00’dan sonra da ağır yemekler yemiyor.