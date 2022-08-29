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    Yasemin Özilhan'dan İzzet Özilhan paylaşımı

    Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ın doğum gününde manidar bir mesaj yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 12:17
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    Yasemin Özilhan'dan İzzet Özilhan paylaşımı

    11 yıl önce hayatlarını birleştiren Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çifti, bir süredir evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor iddiasıyla gündeme geliyordu.

    Emine ve Ela adında kızları olan ikiliden İzzet Özilhan, 40 yaşına bastı.

    "Hala güveniyorum"

    Sosyetik güzel, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı. Geçtiğimiz aylarda aralarındaki buzları eriten çiftten Yasemin Özilhan, paylaşımına, "40 ve hala güveniyorum... İyi ki..." notunu düştü.

    Takipçileri Özilhan'ın gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

    Yasemin Özilhan dan İzzet Özilhan paylaşımı #1

    Yasemin Özilhan dan İzzet Özilhan paylaşımı #2


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