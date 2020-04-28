Yasemin Özilhan’dan ‘sırt kemiği’ açıklaması

Magazin dünyasında en çok konuşulanlar arasına giren oyuncu, sırt kemiği ile ilgili açıklama yaptı. Özilhan, "Kimde böyle bir şey var Allah aşkına? Bu sırt kası. Herkeste olan bir şey" dedi.