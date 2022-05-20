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    Yasemin Özilhan'ın ayna pozu

    Sosyal medyayı aktif kullanana ünlü isimler arasında yer alan Yasemin Özilhan'ın ayna paylaşımına beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 07:49
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    Yasemin Özilhan'ın ayna pozu

    Bir dönemin ünlü oyuncusu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.

    Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Özilhan, Instagram hesabından yeni fotoğraf paylaştı.

    Askılı siyah elbise giydi

    Özilhan son olarak askılı siyah elbisesi ve gold takılarıyla objektif karşısına geçti. Aynada selfie çeken ünlü isim, bu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

    Yasemin Özilhan ın ayna pozu #1


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