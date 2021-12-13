Yasemin Özilhan'ın bluzunun fiyatı dudak uçuklattı

Eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın bluzu sosyal medyada gündem oldu.

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından ekranlara veda eden Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Tarzı ve fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiren Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Emine ve Ela adında iki kız çocuğu olan sosyetik güzel, son olarak pahalı tarzıyla sosyal medyayı salladı.

11 BİN TL

Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan 36 yaşındaki Özilhan'ın, 11 bin lira değerindeki straplez bluzuyla paylaştığı fotoğrafına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.