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    Yasemin Özilhan'ın bluzunun fiyatı dudak uçuklattı

    Eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın bluzu sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 10:37
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    Yasemin Özilhan'ın bluzunun fiyatı dudak uçuklattı

    2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından ekranlara veda eden Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

    İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Tarzı ve fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiren Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Emine ve Ela adında iki kız çocuğu olan sosyetik güzel, son olarak pahalı tarzıyla sosyal medyayı salladı.

    11 BİN TL

    Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan 36 yaşındaki Özilhan'ın, 11 bin lira değerindeki straplez bluzuyla paylaştığı fotoğrafına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Yasemin Özilhan'ın sosyal medyayı sallayan pozları FOTO GALERİ

    Yasemin Özilhan ın bluzunun fiyatı dudak uçuklattı #1

     

    Yasemin Özilhan ın bluzunun fiyatı dudak uçuklattı #2

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