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    Yasemin Özilhan'ın bu kez ayakları gündemde

    Geçtiğimiz günlerde sırt kemiğiyle sosyal medyada gündem olan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, şimdi de ayaklarıyla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2020 - 09:39
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    Yasemin Özilhan'ın bu kez ayakları gündemde

    İş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

    Geçtiğimiz günlerde sırt kemiği ile dikkat çeken Yasemin Özilhan, şimdi de ayaklarıyla gündemde.  Özilhan, dikkat çeken ayak tarak kemiğiyle ilgili takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

    "ZAYIF DEĞİLİM"

    Özilhan, zayıflığıyla ilgili gelen yorumlara şu cevabı vermişti: “Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına! Bu sırt kası."

    2011 yılında İzzet Özilhan'la evlenen Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Yasemin Özilhan'ın şimdi Emine ve Ela adında iki kızı var.

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