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    Yasemin Özilhan'ın çizmeleri

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve tarzıyla çok beğenilen Yasemin Özilhan, zaman zaman kullandığı parçalarla gündem oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 07:13
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 07:13
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    Yasemin Özilhan'ın çizmeleri

    Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Yasemin Özilahn, geçtiğimiz haftalarda bebeğini düşürmüştü. Konuyla ilgili hiçbir açıklamada bulunmayan Özilhan, sosyal medya hesabından tarzıyla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

    11 BİN TL

    Her giydiği konuşulan Yasemin Özilhan bu kez de uzun siyah çizmeleriyle sosyal medyayı salladı. Moda sayfalarında yapılan anketlerde pek de beğenilmeyen Isabel Marant imzalı botlarının fiyatı 11 bin TL.

    Mirela Cerica marka zebra desenli elbisesi 1.950 TL, Luv Aj küpeleri ise 500 TL’ydi.

    Yasemin Özilhan ın çizmeleri #1

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