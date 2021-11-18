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    Yasemin Özilhan’ın ev hali

    Eski oyuncu sosyetenin ünlü ismi Yasemin Özilhan’ın yeni paylaşımı yine sosyal medyaya damga vurdu
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 15:01
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    Yasemin Özilhan’ın ev hali

    2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı.

    Evliliğinden Emine ve Ela adında iki kızı olan Yasemin Özilhan, oyunculuğu bıraksa da magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

    YASEMİN EVDE

    Güzelliği ve tarzıyla beğeni toplayan Özilhan, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Ev halini takipçileriyle paylaşan Özilhan, tarzıyla yine çok beğenildi. Sosyetik güzel takipçilerinden yine tam not aldı.

    Yasemin Özilhan’ın ev hali #1Yasemin Özilhan’ın ev hali #2Yasemin Özilhan’ın ev hali #3

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