Yasemin Özilhan’ın ev hali

Eski oyuncu sosyetenin ünlü ismi Yasemin Özilhan’ın yeni paylaşımı yine sosyal medyaya damga vurdu

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı.

Evliliğinden Emine ve Ela adında iki kızı olan Yasemin Özilhan, oyunculuğu bıraksa da magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

YASEMİN EVDE

Güzelliği ve tarzıyla beğeni toplayan Özilhan, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ev halini takipçileriyle paylaşan Özilhan, tarzıyla yine çok beğenildi. Sosyetik güzel takipçilerinden yine tam not aldı.