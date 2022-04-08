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    Yasemin Özilhan'ın karavan sevdası

    Eski oyuncu Yasemin Özilhan, bu yazı karavanla gezerek geçirecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 10:19
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    Yasemin Özilhan'ın karavan sevdası

    Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve lüks yaşantısıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan, bu yaz için yeni planlar yaptı.

    Daha önce tatil için lüks yatlarını ya da Bodrum'daki villalarını tercih eden Özilhan, bu sene karavanda kalacak.

    Pandemide ise aşırı lüks karavanlarıyla tatil yapan ünlü çift, geçtiğimiz sene de yeni bir karavan satın almıştı.

    500 bin TL

    Takvim'de yer alan habere göre, yaklaşık 500 bin TL'ye 'Tiny house' (Küçük ev akımı) denilen tekerlekli minik evlerden satın alan sosyetik çift, bu yazı da gözlerden uzak bir şekilde geçirecek.

    Yasemin Özilhan ın karavan sevdası #1


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