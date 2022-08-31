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    Yasemin Şefkatli, aracının el frenini çekmeyi unuttu

    Köpeğinin kaçacağını düşünerek aracından fırlayan Yasemin Şefkatli el frenini çekmeyi unuttu. Aracının kaydığını görerek müdahale eden Şefkatli, o anları sosyal medyadan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 17:22
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    Yasemin Şefkatli, aracının el frenini çekmeyi unuttu

    İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, talihsiz bir olay yaşadı.

    Bir anlık dalgınlığı sonucu felaketin eşiğinden dönen Şefkatli, köpeği Mila'nın kaçtığını görüp aracından indi.

    Bu sırada el freni çekilmeyen otomobilin geri kaydığını fark eden Şefkatli, aracının peşinden koşmaya başladı.

    Aracını atlayarak durdurdu

    Son anda araca atlamayı başaran Şefkatli, aracını durdurmayı başardı.

    Talihsiz olayı sorunsuz şekilde atlatan Yasemin Şefkatli, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri Instagram sayfasından paylaştı.

    "Ah kafam"

    Şefkatli, yaşadığı anları "Mila kaçmasın diye araba kaçıyordu, görüyorsunuz. Ah kafam." ifadeleriyle paylaştı.

    İşte o anlar...

    Yasemin Şefkatli, aracının el frenini çekmeyi unuttu VİDEO

    Yasemin Şefkatli, aracının el frenini çekmeyi unuttu #1

    Yasemin Şefkatli, aracının el frenini çekmeyi unuttu #2

    Yasemin Şefkatli, aracının el frenini çekmeyi unuttu #3

    Yasemin Şefkatli, aracının el frenini çekmeyi unuttu #4


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