Yasemin Şefkatli: İyi ki doğdun yol arkadaşım

Yasemin Şefkatli, 29 yaşına basan nişanlısı İdo Tatlıses'in yeni yaşını, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Yasemin Şefkatli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şefkatli, yayınladığı gönderi ile bugün 29 yaşına basan nişanlısının doğum gününü kutladı. İkilinin romantik pozlarına hayranlarından beğeni yağdı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Birlikte çekilen karelerini paylaşan Yasemin Şefkatli, gönderisine, "İyi ki doğdun yol arkadaşım. Yoluma hep gülücükler koyan... En güzel yıllarının, yıllarımızın başlangıcı olsun bu yıl sevgili. Seni çok seviyorum. Bugün ve her gün..." notunu düştü.