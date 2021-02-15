Euro
8.5068
-0.23%
Dolar
7.009
-0.38%
Altın
409.59
-0.6%
Borsa
1.55
0.77%
Bitcoin
343.525
-0.72%
EXEN Coin
17.34
-2.52%
1ºC
İstanbul
Bulutlu 1 C

    Yasemin Şefkatli: İyi ki doğdun yol arkadaşım

    Yasemin Şefkatli, 29 yaşına basan nişanlısı İdo Tatlıses'in yeni yaşını, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasemin Şefkatli: İyi ki doğdun yol arkadaşım

    İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Yasemin Şefkatli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Şefkatli, yayınladığı gönderi ile bugün 29 yaşına basan nişanlısının doğum gününü kutladı. İkilinin romantik pozlarına hayranlarından beğeni yağdı.

    "SENİ ÇOK SEVİYORUM"

    Birlikte çekilen karelerini paylaşan Yasemin Şefkatli, gönderisine, "İyi ki doğdun yol arkadaşım. Yoluma hep gülücükler koyan... En güzel yıllarının, yıllarımızın başlangıcı olsun bu yıl sevgili. Seni çok seviyorum. Bugün ve her gün..." notunu düştü.

    Yasemin Şefkatli: İyi ki doğdun yol arkadaşım #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir