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    Yasemin Şefkatli, Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor

    İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli 14 Şubat hazırlıklarına şimdiden başladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 08:17
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    Yasemin Şefkatli, Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor

    ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Yasemin Şefkatli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    29 yaşındaki Şefkatli, kırmızı elbisesi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    "SEVGİLİLER GÜNÜ KOMBİNİM"

    Pandemide sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yasemin Şefkatli, gönderisine, "Sevgililer Günü kombinim" notunu düştü.

    Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede 13 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

    Yasemin Şefkatli, Sevgililer Günü ne hazırlanıyor #1

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