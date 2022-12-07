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    Yasemin Şefkatli: Tutumluyum

    İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, tutumlu bir kadın olduğunu söyledi.
    • 07.12.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 10:18
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    Yasemin Şefkatli: Tutumluyum

    Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, kendini anlattı.

    Bir giydiğini ikinci kez giymeyenlerden Yasemin Şefkatli, marka takıntısı olmadığını söyledi.

    "Tutumluyum"

    Yasemin Şefkatli, "Öyle lüks markalardan alışveriş yapacağım diye bir durum yok. Kendi üzerime yakıştırdığım her şeyi giyerim.

    "Para harcamamaya çalışıyorum"

    Özellikle bu dönemde çok para harcamıyorum. Zaten tutumlu bir kadınım. Çok nadir alışveriş yapmaya çalışırım." dedi.

    Yasemin Şefkatli: Tutumluyum #1

    Yasemin Şefkatli: Tutumluyum #2


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