Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda poz Şu sıralar ikiz çocuklarını kucağına almak için gün sayan Yasemin Şefkatli, ayna karşısında poz verdi. Güzel isim o pozu, "4 değil de 6 gibi daha çok" notuyla yayınladı.

ensonhaber.com İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, ikiz bebek beklediğini açıkladı. Bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan Şefkatli, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlar paylaşmaya başladı. Ayna karşısında poz İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, ayna karşısında çekildiği videosunun altına: "4 değil de 6 gibi daha çok" notunu düştü. Sosyal medya hesabında 547 bin takipçisi olan Yasemin Şefkatli Tatlıses'e sevenlerinden binlerce tebrik ve övgü dolu yorum gelmeye devam ediyor. Ünlü ismin kilo almadığı ve sadece göbeğinin çıktığı dikkatlerden kaçmadı.

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