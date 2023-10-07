Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda poz Anne olmak için gün sayan Yasemin Şefkatli, karnı burnunda pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

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İdo Tatlıses ile evlenen ve şu sıralar ikizlerine hamile olan Yasemin Şefkatli, zor bir hamilelik dönemi geçiriyor.

Geçtiğimiz hafta hastanede tedavi gören Şefkatli, taburcu olduktan sonra ise süreci hayranlarıyla paylaşmaya devam etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Şefkatli'nin karnı burnunda pozu ise beğeni aldı.

5. ay geride kaldı

Şimdilerde 5 aylık hamile olan Şefkatli, karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.

Heyecanı günden güne artan ünlü ismin göbeğinin belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Yasemin Şefkatli, tüp bebek tedavisi gördüğü iddialarına açıklık getirmişti.