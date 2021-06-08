Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler

Yasin Obuz ve Bahar Candan arasındaki "iş teklifi" tartışması büyüyor.

Katıldığı moda programındaki hareketleri nedeniyle sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Bahar Candan, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 bin TL maaşla, kendisine arkadaş aradığını açıkladı. Survivor ve Master Chef yarışmasıyla ismini duyuran Yasin Obuz da tartışmalara katılarak, Candan'a mesaj gönderdi.

Obuz, Candan'a attığı mesajında "İş başvurusu için yazmıştım, yemeği istediğimiz gibi seçebiliyor muyuz, maaşı bankadan mı çekeceğiz, elden mi veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜNCE BAŞLA"

Sonrasında Bahar Candan bir paylaşım daha yaparak Yasin Obuz'u işe aldığını açıkladı. Candan, "Yasin Obuz bana CV'sini gönderdi, Türkiye'ye dönünce işe başlayacak" dedi. Bunu gören Yasin Obuz, sinirlendi.

"100 BİN TL'YE BİLE GELMEM"

Yasin Obuz, Bahar Candan'a gönderdiği mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bahar seni 5 bin TL'ye değil 100 bin TL'ye bile yanımda gezdirmem. Benim deliliğim zekiliğimden seninki aptallığından kaynaklı olduğu için ayrı dünyaların insanlarıyız anlayacağın.

"ŞAKA YAPTIM"

Ben şaka yapmıştım ve sen bunu anlamayacak kadar salak olduğun için her yere yaydın, ee bir de üzerimden prim yapmaya kalkmışsın peki şimdi seni benden kim koruyacak? Dua et kadınsın yoksa kafes dövüşü yapardık. Sen kimsin sana yemek yapıp seni koruyalım paçoz."