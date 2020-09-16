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- Yaşlı adamı döven Halil Sezai'den açıklama
Yaşlı adamı döven Halil Sezai'den açıklama
Yaşlı bir adamı döven Halil Sezai, açıklama yaptı:“Bu adam yan komşum. 5 aydır bizi rahatsız ediyor. Aylardır ‘gel lan’ tekliflerini reddettim. İçip içip ana bacı söverken sabır çektim.
- Haber Merkezi
- 16.09.2020 - 15:40
Yaşlı bir adamı döven Halil Sezai, açıklama yaptı:“Bu adam yan komşum. 5 aydır bizi rahatsız ediyor. Aylardır ‘gel lan’ tekliflerini reddettim. İçip içip ana bacı söverken sabır çektim. Silah çekmesine, bahçeye 30 adam yığmasına girmiyorum bile. Bu raddeye gelmemin süreci var.