Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz öpüştü

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz öpüştü

İkili hakkında çıkan aşk iddiaları tescillendi. Çift, Erbil'in doğum gününde dudak dudağa görüntülendi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, fiziği ile dikkat çekerken, bu kez başka bir olayla anıldı.

Yasmin Erbil'in, Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda ismi sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile anılan Yiğit Poyraz'ı hesabından paylaşmıştı. Erbil, Poyraz'ın bulunduğu videoyu kısa bir süre sonra da hesabından kaldırmıştı.

Dudak dudağa yakalandılar

Yaşanan bir diğer olaya göre, ikilinin aşkı tescillendi.

Yasmin Erbil, doğum günü için arkadaşları ile bir parti düzenledi.

Partide doyasıya eğlenen Erbil, Yiğit Poyraz ile dudak dudağa görüntülendi.

İşte o anlar...