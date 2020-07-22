Yasmin Erbil'den tatil pozları

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Yasmin Erbil, paylaşımlarına devam ediyor.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile sunucu ve oyuncu Nergis Kumbasar’ın kızları olan Yasmin Erbil,deniz sezonunu açtı.

Babası kök hücre tedavisi görürken tatilde olduğu için bazı takipçilerinden olumsuz yorumlar alan Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla bu yorumları çok da kafasına takmadığı görülüyor.

"KUM YAĞMURU"

Siyah bikinisi ile sahilde boy gösteren Yasmin Erbil, daha sonra da plajın kumlarıyla oynarken çekilmiş bir karesini paylaştı. 24 yaşındaki Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımın üzerine ‘Kum yağmuru’ notunu düştü.