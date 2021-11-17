Yavuz Bingöl ile aşk yaşayan Nilşah Ağaoğlu tektaşı taktı

Yavuz Bingöl, bir süredir aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile poz verdi.

Meslektaşı Öykü Gürman'dan boşandıktan sonra peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile yeni bir ilişkiye başlayan Yavuz Bingöl, sevgilisiyle objektif karşısına geçti.

TEKTAŞI TAKTI

Bingöl ile pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Ağaoğlu, gönderisinde, "Festival gibiyiz!" ifadelerini kullandı.

"EVLENİYORLAR"

Fotoğraftaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Nilşah Ağaoğlu'nun parmağındaki tektaş yüzük "Evleniyorlar mı?" sorusunu getirdi.

Öte yandan Yavuz Bingöl, kendisi gibi şarkıcı ve oyuncu olan Öykü Gürman ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili, 2016'da yollarını ayırmıştı.