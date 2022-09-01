İnternette yayınlanan bir programa konuk olan Yeliz Yeşilmen'den birçok erkeği kızdıracak sözler geldi.

İki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube programının bu haftaki konuğu oldu. Eski model ve oyuncu Yeşilmen, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Özellikle de erkekler ile ilgili yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"Kısa boylu erkekle yapamam"

Kısa boylu erkekle yapamayacağını söyleyen Yeşilmen, "Erkeğin kısası da hiç çekilmiyor." deyince sosyal medyada gündem oldu.

Erkekte pedikür istiyor

Erkeklerin bilhassa pedikür yaptırması gerektiğinin altını çizen Yeşilmen, botoksun ise erkeklerde güzel durmadığını söyledi.

Yeşilmen, "Sarışın kadın takıntısı normal midir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Yeliz Yeşilmen: Kısa boylu erkekle yapamam VİDEO



"Sarışınlık efsanedir"

"Sarışın kadının daha seksi gelmesi, daha güzel gelmesi normaldir. Sarışın kadını hem çok isterler hem çok kıskanırlar bir de bela olurlar. Bence Türk erkeği çok fazla ne istediğini bilmiyor ama sarışın kadın takıntısı var. Sarışınlık bir efsanedir."





Emrah ile İzzet botoksu abarttı

Şarkıcı Emrah ve İzzet Yıldızhan'ın da botoksu abarttığını söyleyerek tartışmanın fitilini ateşledi.