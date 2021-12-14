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- Yeliz Yeşilmen'e hamamda doğum günü
Yeliz Yeşilmen'e hamamda doğum günü
Evlendikten sonra ekranlardan uzak kalan Yeliz Yeşilmen yeni yaşını hamamda kutladı.
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 11:04
Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden iki çocuk dünyaya getiren Yeşilmen, geçtiğimiz şubat ayında eşiyle sorunlar yaşamış ağlayarak çektiği videoyla sesini duyurmuştu.
HAMAMDA PARTİ
Sıkıntılı günleri atlatan Yeliz Yeşilmen yeni yaşını hamamda dansözlü bir partiyle kutladı.
DANSÖZ DE VAR
Dansözlerin göbek taşı üstünde dans ettiği kutlamada Yeşilmen de geleneksel Hint kıyafeti giydi, gösterişli takılar taktı.
Arkadaşlarıyla beraber dans edip eğlenen ve üç farklı pasta kesen Yeşilmen, eğlencenin görüntülerini Instagram sayfasında paylaştı.