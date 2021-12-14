Yeliz Yeşilmen'e hamamda doğum günü

Evlendikten sonra ekranlardan uzak kalan Yeliz Yeşilmen yeni yaşını hamamda kutladı.

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden iki çocuk dünyaya getiren Yeşilmen, geçtiğimiz şubat ayında eşiyle sorunlar yaşamış ağlayarak çektiği videoyla sesini duyurmuştu.

HAMAMDA PARTİ

Sıkıntılı günleri atlatan Yeliz Yeşilmen yeni yaşını hamamda dansözlü bir partiyle kutladı.

DANSÖZ DE VAR

Dansözlerin göbek taşı üstünde dans ettiği kutlamada Yeşilmen de geleneksel Hint kıyafeti giydi, gösterişli takılar taktı.

Arkadaşlarıyla beraber dans edip eğlenen ve üç farklı pasta kesen Yeşilmen, eğlencenin görüntülerini Instagram sayfasında paylaştı.