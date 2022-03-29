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    Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray fotoğraf paylaştı

    Türkan Şoray, sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 12:31
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    Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray fotoğraf paylaştı

    'Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, sosyal medya hesabından sık sık olmasa da arada takipçileri için paylaşımlar yapıyor.

    Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen ünlü oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayınladı.

    Şoray'ın takipçilerinin yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

    FİLİZ AKIN'DAN YORUM GELDİ

    Yeşilçam'ın bir diğer başarılı oyuncusu Filiz Akın da meslektaşı ve yakın dostu Türkan Şoray'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı. Akın, Şoray'ın güvercinli pozuna şu yorumda bulundu: "Sultan arkadaşım benim. Elindeki güvercin gibi ürkek, ama çok güçlü bir kadın... Bu resimle barış umudumuza ne güzel mesaj olursun izninle kopyalayıp hikayemde paylaşmak isterdim."

    Yeşilçam ın Sultan ı Türkan Şoray fotoğraf paylaştı #1

    Yeşilçam ın Sultan ı Türkan Şoray fotoğraf paylaştı #2


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