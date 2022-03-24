Yeşim Erbil'in ilginç Mehmet Ali Erbil itirafı

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil, konuk olduğu programda çocukluğuna dair bir anıyı paylaştı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, YouTube'da yayın yapan bir programa konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Yeşim Erbil'in, ağabeyi Mehmet Ali Erbil'le ilgili anısı herkesi şaşırttı. Yeşim Erbil ağabeyiyle cinsel içerikli filme gittiğini ve yaşadıklarını anlattı.

"UTANDIM"

Yeşim Erbil, "Eskiden Tan Sineması vardı. Orada yetişkin filmleri oynardı, seks filmi. Benim de canım sıkılmıştı. Annem de ağabeyime 'Kardeşini sinemaya götürüver' dedi. Ağabeyim de beni o filme götürdü. Öyle bir film olduğunu biliyor muydu bilmiyorum. Filmde çıplak bedenler var. Ben de bakmıyormuş gibi yaptım, utanıyorum ağabeyimden.

"BABAM ÇOK KIZDI"

Sonra çıktık, sevinçle babama sinemaya gittiğimizi söyledim. Babam Tan Sineması'na gittiğimizi duyunca 'Defol git' dedi. Beni yanından kovdu. İkizimizi de azarladı. O anımızı hiç unutamam." dedi.