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    Yeşim Salkım, Murat Övüç ve Seyhan Soylu'yu şikayet etti

    Salkım, Murat Övüç ve Seyhan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 05:53
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    Yeşim Salkım, Murat Övüç ve Seyhan Soylu'yu şikayet etti

    Sanatçı Yeşim Salkım, sosyal medyada adresini yayınlayan fenomen Murat Övüç hakkında savcılığa gelerek suç duyurusunda bulundu.

    Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Salkım, "Davamın sonuna kadar arkasında olacağım" dedi.

    Ünlü şarkıcı, savcılığa sunduğu dilekçede, Övüç’ün adres bilgilerini sosyal medyada ifşa ettiğini belirtti.

    Yeşim Salkım, Murat Övüç ve Seyhan Soylu yu şikayet etti #1

    SEYHAN SOYLU HAKKINDA HAPİS TALEBİNDE BULUNDU

    Salkım, uzaklaştırma kararı aldırdığı Seyhan Soylu’nun da bu tedbire uymadığını belirterek, Aile Mahkemesi’ne zorlama hapis talebinde bulundu.

    Yeşim Salkım, Murat Övüç ve Seyhan Soylu'yu şikayet etti VİDEO


    Yeşim Salkım, Murat Övüç ve Seyhan Soylu yu şikayet etti #2

    Yeşim Salkım, Murat Övüç ve Seyhan Soylu yu şikayet etti #3

    Yeşim Salkım, Murat Övüç ve Seyhan Soylu yu şikayet etti #4

    Yeşim Salkım, Murat Övüç ve Seyhan Soylu yu şikayet etti #5


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