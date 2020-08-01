Yıldız Asyalı, Kerem Saka'dan ayrıldı

Yönetmen Kerem Saka ile nikah masasına oturan Yıldız Asyalı, 30 günde ayrılık kararı alarak "Kerem sayfası kapandı" açıklamalarında bulundu.

Oyuncu Yıldız Asyalı, haziran ayında yönetmen Kerem Saka ile Bodrum'daki bir otelde nikah masasına oturmuştu.

Ancak aralarında sorunlar yaşayan çift, ani bir kararla yollarını ayırdı.

Bu kararın ardından ise ilk açıklama Yıldız Asyalı'dan geldi.

"BENİ SÜRÜKLEYEREK EVDEN ATTI"

Asyalı, '2. Sayfa' programına açıklama yaparak, “Havyan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı." ifadelerini kullandı.

"KEREM SAYFASI KAPANDI"

Resmi nikahları olmadığını, sadece düğün yaptıklarını da belirten Asyalı, "Bu olaydan sonra benim için Kerem sayfası kapandı, bitti. " sözleriyle ayrılığa dair net açıklamalarda bulundu.