Yıldız Ayhan yoğun bakımda

TRT’nin ünlü ses sanatçılarından, zatürre teşhisiyle tedaviye alınan 83 yaşındaki iki çocuk annesi Yıldız Ayhan, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

TRT sanatçısı Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, 12 gün önce zatürre teşhisiyle hastanede tedaviye alındı.

Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyor.

DUA İSTEDİ

Antalya’da annesi Yıldız Ayhan ile babası Ahmet Gazi Ayhan’ın isimlerini yaşatabilmek için ’Nostalji Sahne Topluluğu’nu kuran, anne ve babasının TRT’de seslendirdiği türküleri Antalyalı türkü severlerle buluşturan Nurdan Ayhan, "Annemin durumu şu an çok kritik. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Dua etmekten başka çaremiz kalmadı." diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.