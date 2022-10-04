Yıldız Çağrı Atiksoy'dan gelinlik itirafı

Taze gelin Yıldız Çağrı Atiksoy, düğün sonrası ilk kez konuştu.

İki ünlü oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy 2020’de aşk yaşamaya başlamış, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nişanlanmıştı.

Polenezköy’de de bir kır düğünü yapan taze gelin, düğün sonrası ilk kez konuştu. Gelinliği ile ilgili bir de itirafta bulundu.

"Hamile değilim"

Atiksoy, "Herkes soruyor ama hamile değilim. Çocuk tabii ki düşünüyoruz. İkimiz de çok istiyoruz. Rabbim en doğru zamanda nasip etsin inşallah. Kız da olsa erkek de olsa iki isim koyacağız. Kızın isimleri belli, net.” dedi.

Gelinliği ile tartışılan Yıldız Çağrı Atiksoy’dan itiraf: “Hayalimdeki gelinlik değildi. Maalesef kusursuz sayılmaz. Kusurun da güzelliğini gölgelediğini düşünüyorum. Nazar gözüyle bakıyorum. Zamanı geri alamayız artık!”