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    Yıldız Kaplan'ın 3 torunu var

    Bir dönemin meşhur ismi 49 yaşındaki Yıldız Kaplan, 2 çocuğu ve 3 torunuyla zaman geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 09:37
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    Yıldız Kaplan'ın 3 torunu var #1

    49 yaşındaki Yıldız kaplan'ın Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile yıldızı parlamıştı. 17 yaşındayken anne olan Yıldız Kaplan’ın, kızı Işıl’dan 3 torunu var.

    KARİYERİNE VEDA ETTİ

    Eski oyuncu, mutlu bir hayat sürdüğünü söyledi. 2 çocuğu olan ve 3 torununa anneannelik yapan Kaplan, film teklifleri geldiği halde geri çevirdiğini belirtti.

    Yıldız Kaplan'ın 3 torunu var #2

    Yıldız Kaplan'ın 3 torunu var #3

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