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- Yıldız Kaplan'ın 3 torunu var
Yıldız Kaplan'ın 3 torunu var
Bir dönemin meşhur ismi 49 yaşındaki Yıldız Kaplan, 2 çocuğu ve 3 torunuyla zaman geçiriyor.
- Haber Merkezi
- 30.06.2020 - 09:37
49 yaşındaki Yıldız kaplan'ın Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile yıldızı parlamıştı. 17 yaşındayken anne olan Yıldız Kaplan’ın, kızı Işıl’dan 3 torunu var.
KARİYERİNE VEDA ETTİ
Eski oyuncu, mutlu bir hayat sürdüğünü söyledi. 2 çocuğu olan ve 3 torununa anneannelik yapan Kaplan, film teklifleri geldiği halde geri çevirdiğini belirtti.