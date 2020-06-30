Yıldız Kaplan'ın 3 torunu var

Bir dönemin meşhur ismi 49 yaşındaki Yıldız Kaplan, 2 çocuğu ve 3 torunuyla zaman geçiriyor.

49 yaşındaki Yıldız kaplan'ın Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile yıldızı parlamıştı. 17 yaşındayken anne olan Yıldız Kaplan’ın, kızı Işıl’dan 3 torunu var.

KARİYERİNE VEDA ETTİ

Eski oyuncu, mutlu bir hayat sürdüğünü söyledi. 2 çocuğu olan ve 3 torununa anneannelik yapan Kaplan, film teklifleri geldiği halde geri çevirdiğini belirtti.