Yıldız Tilbe, AVM'yi maskesiz gezdi

Aşı karşıtı olan ünlü şarkısı Yıldız Tilbe, maskeye de karşı...

Şarkıcı Yıldız Tilbe, dün bir alışveriş merkezinde maskesiz alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin maske, aşı ve yurt dışında iptal olan konserlerini hatırlatması üzerine Tilbe sert cevaplar verdi.

"AŞI KONUSUNA GİRMEYİN"

Aşı konusuna girmek istemediğini söyleyen Tilbe, "O konulara girmek istemiyorum. Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. Maske takmamamla ilgili de soru sormayın. Konserim için kıyafet bakıyorum" dedi.

"ÖLÜRSEM ÖLÜRÜM"

Geçtiğimiz ay koronavirüs aşısı olduğu yönünde çıkan haberleri yalanlayan 55 yaşındaki şarkıcı, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün." diyerek net bir tavır sergilemişti.