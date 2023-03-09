Yıldız Tilbe, eleştirilince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı yaptı Yıldız Tilbe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için "Kadınlar Günü kutlamasına gıcık oluyorum" paylaşımı yapınca tepki aldı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve düşünceleriyle sürekli gündem olan Yıldız Tilbe, yine tepkileri üzerine çekti.

Şarkıcı, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili yaptığı paylaşımlarla takipçilerini kızdırdı.

"Gıcık oluyorum"

Yıldız Tilbe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için "Kadınlar Günü kutlamasına gıcık oluyorum." dedi.

Bu mesajının ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Tilbe, daha sonra yeni bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı, son yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Saygı ile anıyorum"