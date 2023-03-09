Yıldız Tilbe, eleştirilince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı yaptı

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve düşünceleriyle sürekli gündem olan Yıldız Tilbe, yine tepkileri üzerine çekti.
Şarkıcı, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili yaptığı paylaşımlarla takipçilerini kızdırdı.
"Gıcık oluyorum"
Yıldız Tilbe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için "Kadınlar Günü kutlamasına gıcık oluyorum." dedi.
Bu mesajının ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Tilbe, daha sonra yeni bir paylaşımda bulundu.
Ünlü şarkıcı, son yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Saygı ile anıyorum"
"Kadınlar Günü kutlamasının çıkış noktası olan kadınları, saygı ile anıyorum. Kadınlara her gün kutlu olsun. Bir gün ne ki, yarısı bitti bile. Hayat kutlu olsun."