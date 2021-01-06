Yıldız Tilbe içini döktü

Aşk şarkılarının vazgeçilmez ismi Yıldız Tilbe, samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlüsanatçıı Yıldız Tilbe, Lerzan Mutlu’nun programına konuk oldu.

Özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlatan sanatçı, şarkı söylemek hariç hiçbir şeyi doya doya yapamadığını söyledi ve ekledi:

Tilbe, program esnasında çocukluğunda yaşadıklarını anlattı:

"BABAM BANA ÇOK KIZARDI"

“Kendimi bildim bileli hep şarkı söyledim. Rahmetli babam, inancından dolayı kızardı. Babam, saçımdan tutar düğünlerden eve getirirdi. Bir yürürdüm, bütün Gültepe, Mersinpınar kahveleri dışarı çıkardı. Babam da kahvenin içinde olurdu. Ardından dışarı çıkıp ben önde, o arkada kovalardı. Hemen kendimi odama kilitlerdim. Annem ‘Ne olmuş’ der, babamsa ‘Bu beni rezil ediyor’ derdi. Güzeldim, fıstık gibiydim. Ben hayatta hiçbir şeyi doya doya yapmadım, şarkı söylemek hariç. Fakat babam çok iyi bir insandı."





Ünlü şarkıcı, kadınların erkek seçerken doğru kararı alamadığını da söyledi:

"KADINLAR ERKEK SEÇEMİYOR"

“Kadınların kendi düşüncesiyle seçtiği erkek genelde doğru olmuyor. Görücü usulü evlenmek en güzeli.”

Yıldız Tilbe, program esnasında aşkın tanımını ise şöyle yaptı:

"SEKS AŞK DEĞİL"

“Aşk, ‘o mutlu olsun’ diye ondan vazgeçebilme gücüdür. Ama kimse öyle değil ki... Bir insanla bakışıyorsun sonra kendini, senin sahibin sanıyor. Bir kere birlikte oluyorsun, tamamen ona aitsin sanıyor. Oysa öyle bir şey yok ki... Sevmek, vazgeçebilmektir. Sevmek, asmak, kesmek, vurmak, kırmak değildir. Seksin adını, aşk koydular. Oysa seks, aşk değil ki hayvani bir şeydir. Ama sevmek rahmani bir şeydir.”

54 yaşındaki Yıldız Tilbe, “Bu saatten sonra aşık olmam” dedikten sonra sırtını dayayacağı bir erkeğin yanında olmasını istediğini söyledi.