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    Yıldız Tilbe kendisini mor menekşeye benzetti

    Sanatçı Yıldız Tilbe, önceki gece İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 08:18
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    Yıldız Tilbe kendisini mor menekşeye benzetti

    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. "Delikanlım" şarkısıyla klasik bir başlangıç yapan Tilbe, aralıksız iki buçuk saat şarkı söyledi.,

    GÜLDÜRDÜ

    Gece için mor bir kıyafet giymeyi tercih eden ünlü sanatçı, "Sizin için mor giydim, mor makyaj yaptım. Mor menekşe gibiyim, çok güzelim, asıl siz beni gençken görecektiniz, şaşı olurdunuz, dayanılmazdım!" diyerek, salonu kahkahaya boğdu.

    Yıldız Tilbe kendisini mor menekşeye benzetti #1


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