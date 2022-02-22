Yıldız Tilbe kendisini mor menekşeye benzetti

Sanatçı Yıldız Tilbe, önceki gece İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. "Delikanlım" şarkısıyla klasik bir başlangıç yapan Tilbe, aralıksız iki buçuk saat şarkı söyledi.,

GÜLDÜRDÜ

Gece için mor bir kıyafet giymeyi tercih eden ünlü sanatçı, "Sizin için mor giydim, mor makyaj yaptım. Mor menekşe gibiyim, çok güzelim, asıl siz beni gençken görecektiniz, şaşı olurdunuz, dayanılmazdım!" diyerek, salonu kahkahaya boğdu.