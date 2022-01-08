Yıldız Tilbe: Pazardan da elbise alıyorum

Gülşen ve Hande Yener'in sahne kostümleri ile ilgili kendisine yönetilen soruya cevap veren Yıldız Tilbe, "Onların ne giydikleri ben ilgilendirmiyor. Pazardan da olsa elbise alırım" dedi.

Son zamanlarda konserlerden daha çok şarkıcıların giydikleri konuşuluyor.

Gülşen ve Hande Yener gibi popun önemli yıldızlarını cesur kostümleri ile her daim dikkat çekerken, konu yılların sanatçısı Yıldız Tilbe'ye soruldu.

"ONLARIN ŞARKILARINI SEVİYORUM"

Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Yıldız Tilbe, “Onların şarkılarını seviyorum. Ne giydikleri beni ilgilendirmiyor… Kendime bakıyorum. Kendime bakmak daha kolay ve daha güzel.” diye konuştu.

"PAZARDAN DA ELBİSE ALIRIM"

Sabit bir modacısının olmadığını dile getiren Tilbe, "Sabit bir modacım yok, hepsini dolaşıyorum. Uygun bulduğum kıyafetleri kim olursa alıyorum. Pazardan da olsa elbise alırım. Yeter ki uysun bana, sahnede giyebileyim." dedi.