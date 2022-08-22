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    Yıldız Tilbe sahnede coştu

    Dün akşam Bodrum'da sahne alan Yıldız Tilbe, gecenin ilerleyen saatlerinde yaptığı dansıyla kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 14:12
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    Yıldız Tilbe sahnede coştu

    Yaz sezonunda neredeyse her gün sahne alan şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Bodrumlu hayranlarıyla buluştu.

    ''Delikanlım'' şarkısıyla başlayan Yıldız Tilbe, konser salonunu dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

    Yıldız Tilbe tarzı

    Kırmızı parlak derin sırt dekolteli elbisesi giyen ünlü şarkıcı, dans şovu ve sempatik tavırlarıyla da dinleyicisini kendine hayran bıraktı.

    Yaklaşık olarak iki saatlik performansını "Haberin Olsun" şarkısını seslendirerek konserini bitirdi.

    Yıldız Tilbe sahnede coştu ViDEO

    Yıldız Tilbe sahnede coştu #1

    Yıldız Tilbe sahnede coştu #2


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