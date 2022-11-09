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    Yıldız Tilbe, Twitter'ı kapatma kararı aldı

    'Elon Musk'ın Twitter'ını bırakan isimler arasına ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 09:40
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    Yıldız Tilbe, Twitter'ı kapatma kararı aldı

    Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra 'mavi tik' hesaplı olanların aylık 8 dolar ödeyeceğini açıklanmıştı.

    Twitter'daki bu hızlı değişime ünlülerden tepkiler gecikmezken, bir hamle de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi.

    Tilbe, Twitter hesabını kapatacağını duyurdu. Tilbe Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Ahlaksız"

    "Instagram'a geçeceğim, Twitter'ı kapatacağım. Twitter artık 1 kişininmiş, içerik çok ahlaksızca belirleniyor. Twitter'a benim için girenlerin maruz kalmalarını istemiyorum, gündemdeki biçok başlık çok çağdışı. Utanç verici, herkes aynı şeyden utanmıyor, bazıları hiçbir şeyden."

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