Yıldız Tilbe, Twitter'ı kapatma kararı aldı

'Elon Musk'ın Twitter'ını bırakan isimler arasına ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de katıldı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra 'mavi tik' hesaplı olanların aylık 8 dolar ödeyeceğini açıklanmıştı.

Twitter'daki bu hızlı değişime ünlülerden tepkiler gecikmezken, bir hamle de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi.

Tilbe, Twitter hesabını kapatacağını duyurdu. Tilbe Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ahlaksız"

"Instagram'a geçeceğim, Twitter'ı kapatacağım. Twitter artık 1 kişininmiş, içerik çok ahlaksızca belirleniyor. Twitter'a benim için girenlerin maruz kalmalarını istemiyorum, gündemdeki biçok başlık çok çağdışı. Utanç verici, herkes aynı şeyden utanmıyor, bazıları hiçbir şeyden."