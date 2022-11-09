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- Yıldız Tilbe, Twitter'ı kapatma kararı aldı
Yıldız Tilbe, Twitter'ı kapatma kararı aldı
'Elon Musk'ın Twitter'ını bırakan isimler arasına ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de katıldı.
- Haber Merkezi
- 09.11.2022 - 09:36
- Güncelleme : 09.11.2022 - 09:40
Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra 'mavi tik' hesaplı olanların aylık 8 dolar ödeyeceğini açıklanmıştı.
Twitter'daki bu hızlı değişime ünlülerden tepkiler gecikmezken, bir hamle de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi.
Tilbe, Twitter hesabını kapatacağını duyurdu. Tilbe Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ahlaksız"
"Instagram'a geçeceğim, Twitter'ı kapatacağım. Twitter artık 1 kişininmiş, içerik çok ahlaksızca belirleniyor. Twitter'a benim için girenlerin maruz kalmalarını istemiyorum, gündemdeki biçok başlık çok çağdışı. Utanç verici, herkes aynı şeyden utanmıyor, bazıları hiçbir şeyden."