Yıldız Tilbe ve Gülden Karaböcek buluştu

Yıldız Tilbe ve Gülden Karaböcek, yıllar sonra yeniden görüştü.

İki ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ve Gülden Karaböcek, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Bursa'da bir restoranda müzikseverlerle buluşan Karaböcek, konser sonrası Yıldız Tilbe'yi izlemeye gitti.

"BEN DE SİZE HAYRANIM"

Kuliste bir araya gelen Yıldız Tilbe ve Gülden Karaböcek hasret giderdi. "Ben de sizin hayranınızım" diyen Tilbe, kendi elleriyle kahve pişirerek, efsane şarkıcıya ikram etti. Gülden Karaböcek'e kızı Nur Karaböcek ve oyuncu Yağız Yılmaz da eşlik etti.

"ŞU CİCLERE BAKIN"

Yağız Yılmaz, sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe ve Gülden Karaböcek'in birlikte fotoğraflarını paylaşarak, "Bizzat kendi elleriyle mis gibi kahve yaptı, gönlümüzü aldı, affettik. Şaka, şaka. Bu önceden kararlaştırılmış, Yıldız'ımla araşmış, Gülden'imize küçük bir sürpriz yapacaktık. Ancak bizim sahne daha erken bitince biz Yıldız'a sürpriz yapalım dedik. Kulis baskını yaptık. Galiba iyi de ettik, şu cicilere bakın" açıklamasını yaptı.