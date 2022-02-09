Yıldız Tilbe, yaşadığı trafik kazasını anlattı

Aracının ön tamponu kırık olan Yıldız Tilbe, kazayı arabanın kendi kendine yaptığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Şu sıralar sık sık alışverişe çıktığını söyleyen Tilbe, ayaküstü gençlere aşk konusunda tavsiyeler verdi.

"ALDATMAYIN"

Genç bir hayranının "Abla sevgili yapalım mı, yapmayalım mı?” sözleri üzerine “Yapın hayatım. Dürüst sevin sorun çıkmasın. Aldatmayın. Bir tane sevin. Bütün kadınlar bütün erkekler aynı. Bir kadın ne? Hepsi aynı. Bir erkek ne? Hepsi aynı.” dedi.

"VURMADIM ARABA KAYDI"

Aracına binerken ön tamponunun kırık olduğu fark edilen 55 yaşındaki Tilbe, kazayla iligli açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, “Vurmadım hayatım. Kaydı araba, gitti öndekine çarptı. Allah’tan yabancı değildi.” cevabını verdi.

Posta'da yer alan habere göre, Sevgililer Günü planı sorulunca da “Sevgilim yok. Ne yapayım ben Sevgililer Günü’nü?” diyerek espri yaptı.

"SEN SEV DİYE DEĞİL"

Hayatında kimse olmadığını söyleyen Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından en son şu sözleri paylaşmıştı.