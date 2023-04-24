Yıldız Tilbe: Yeterince güzelim Bayramda Kıbrıs'taki bir otelde konser veren Yıldız Tilbe, sahneye perukla çıktı.

ensonhaber.com

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli gündem olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs'ta yer alan bir otelde sahne aldı.

"Kestim"

Program öncesi yeni imajıyla açıklamalarda bulunana Yıldız Tilbe, “Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissediyorum. Dipleri biraz yıpranmıştı. Tararken tarak aksıyordu. Bende akmayan yerleri kestim. Kına da yaptım” diye konuştu.

"Yeterince güzelim"

Ünlü isim, kadınların güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirdiğinin söylenmesi üzerine; "Ben yeterince güzelim. O yüzden fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum" karşılığını verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk kez sahneye çıktığını ifade eden Tilbe, heyecanlı olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı...

"6 Şubat’taki depremden beri ilk kez sahneye çıkmıyordum. Araya Ramazan girdi. Bayağı uzun bir zaman oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım."