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- Yıldız Tilbe, yine imaj değiştirdi
Yıldız Tilbe, yine imaj değiştirdi
Saçlarını önce beyaza boyayan sonra kısacık kesen Yıldız Tilbe, bu kez de peruk taktı.
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 09:19
Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe, imaj değiştirdi. Yıldız Tilbe'nin peruklu imajı hayranları tarafından oldukça beğenildi.
"HAZIR ASKER"
Şarkıcı Yıldız Tilbe, saçlarını kısa kestirmişti. 54 yaşındaki Tilbe, yeni görüntüsünü "Hazır asker" notuyla paylaşmıştı. Yıldız Tilbe'nin yeni imajı takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.