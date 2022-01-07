Yıldız Tilbe'nin hayranı, koronayı unuttu, dudak dudağa geldiler

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kozmetik mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi, bir hayranının aşırı samimiyeti sırasında zor anlar yaşadı.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, bir kozmetik mağazasında makyaj malzemeleri alırken objektiflere yansıdı. Tilbe, rujları deneyip muhabirlerden fikir aldı. Mağazadan çıkan ünlü şarkıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HANDE YENER VE GÜLŞEN'İN KIYAFETLERİ SORULDU

Hande Yener ve Gülşen'in son dönemde tartışma yaratan kıyafetleri sorulan Tilbe, "Onların sesini beğeniyorum, gerisi beni ilgilendirmez. Kendimle ilgilenmek daha güzel ve kolay geliyor" dedi.

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HAYRANININ AŞIRI SAMİMİYETİ KARŞISINDA ZORLANDI

Röportajın sonunda bir hayranının fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Tilbe, hayranının aşırı samimiyetinden dolayı zor anlar yaşadı. Kadının hayranının taciz seviyesine ulaşan samimiyeti ile karşı karşıya kalan Tilbe'nin o anları Söylemezsem Olmaz kameraları tarafından kayır altına alındı.