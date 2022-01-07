Euro
15.5996
-0.29%
Dolar
13.8019
-0.29%
Altın
795.0290
0.18%
Borsa
2,007.55
0.11%
Bitcoin
599.591
-1.50%
BTXN Coin
32.26
-4.72%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Yıldız Tilbe'nin hayranı, koronayı unuttu, dudak dudağa geldiler

    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kozmetik mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi, bir hayranının aşırı samimiyeti sırasında zor anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 02:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yıldız Tilbe'nin hayranı, koronayı unuttu, dudak dudağa geldiler

    Şarkıcı Yıldız Tilbe, bir kozmetik mağazasında makyaj malzemeleri alırken objektiflere yansıdı. Tilbe, rujları deneyip muhabirlerden fikir aldı. Mağazadan çıkan ünlü şarkıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    HANDE YENER VE GÜLŞEN'İN KIYAFETLERİ SORULDU

    Hande Yener ve Gülşen'in son dönemde tartışma yaratan kıyafetleri sorulan Tilbe, "Onların sesini beğeniyorum, gerisi beni ilgilendirmez. Kendimle ilgilenmek daha güzel ve kolay geliyor" dedi.

    Yıldız Tilbe'nin hayranı, koronayı unuttu, dudak dudağa geldiler - VİDEO

    HAYRANININ AŞIRI SAMİMİYETİ KARŞISINDA ZORLANDI

    Röportajın sonunda bir hayranının fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Tilbe, hayranının aşırı samimiyetinden dolayı zor anlar yaşadı. Kadının hayranının taciz seviyesine ulaşan samimiyeti ile karşı karşıya kalan Tilbe'nin o anları Söylemezsem Olmaz kameraları tarafından kayır altına alındı.

    Yıldız Tilbe nin hayranı, koronayı unuttu, dudak dudağa geldiler #1

    Yıldız Tilbe nin hayranı, koronayı unuttu, dudak dudağa geldiler #2


    Görüş Bildir