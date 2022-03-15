Yıldız'ın gerçek hayattaki biricik sevgilisini bir de Instagram'da görün! 'Çağatay ve Doğan kim ya?'

Yıldız'ın gerçek hayattaki biricik sevgilisini bir de Instagram'da görün! 'Çağatay ve Doğan kim ya?'

Eda Ece'nin uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Buğrahan Tuncer, Instagram pozlarıyla görenin aklını başından aldı. Yakışıklı isim Anadolu Efes takımında forma giyiyor.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer alan Eda Ece, Yıldız karakterine hayat veriyor.

5 sezondur süren ve entrikalarıyla gündeme damga vuran Yasak Elma dizisinin sevilen karakteri olan Ece, Yıldız ile ününe ün kattı.

Yıldız'ın dizideki halleri, tavırları ve söylediği her sözü sosyal medya üzerinden sık sık konuşulurken, yurt dışında da hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı.

Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerle başrolü paylaşan Eda Ece, sosyal medyasında ise bir hayli aktif.

Her halini sosyal medya hesabından paylaşan ancak özel hayatını gözler önünde yaşamaktan hoşlanmayan Ece, Buğrahan Tuncer ile beraber.

Oldukça ünlü bir basketbolcu olan Buğrahan Tuncer, şu sıralar Türkiye'nin en iyi basketbol takımı olarak gösterilen Anadolu Efes'te forma giyiyor.

Uzun bir süredir beraber olan ikili sık sık ayrıldı ve barıştı ancak büyük aşkları hız kesmeden devam ediyor.

Sevgilisi ile çok fazla kare paylaşmayı sevmeyen Eda Ece'nin hayranları, Buğrahan Tuncer'in sosyal medya paylaşımlarını mercek altına aldı.

BUĞRAHAN TUNCER'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

23 Mart 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Buğrahan Tuncer, birçok takımda forma giydi.

Sırasıyla; Aliağa GSK, Mersin BB, Eskişehir Basket, Yeşilgiresun Bld, Balıkesir BK, Anadolu Efes takımlarında oynayan Tuncer, sosyal medyayı aktif kullanmıyor.

Ancak buna rağmen paylaştığı karelerle beğenilen genç basketbolcu, kendisine hayran bıraktı. Görenlerin etkilendiği Buğrahan Tuncer için, "Eda Ece çok şanslı" yorumları yapıldı.